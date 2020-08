Gemist? Boze bestuurder mishandelt agente in Steenwijk en Frank filmt zeldzaam wit hert in Vaassen

Mishandeling - Een politieagente in Steenwijk is vanmiddag mishandeld door een kwade automobilist. De aanleiding was een verkeerscontrole bij de A32 nabij Steenwijk-centrum. Omstanders schoten de agente te hulp. Een man van 38 kon worden aangehouden. ,,We nemen deze zaak hoog op. Geweld tegen de politie mensen accepteren we niet’’, zo liet de politie weten.

Wat een rotzooi - Vlakbij een ondergrondse container wonen, dat is één ding. Maar als er om de haverklap afval naast wordt gedumpt, ben je er wel klaar mee. Dat geldt in elk geval voor Gerrit Altena (77) in het centrum van Apeldoorn. Hij zou inmiddels een album kunnen vullen met de foto’s die hij van dat soort dump heeft gemaakt.

Wat is dat nou? - Buurtbewoners rond het Ittersumerpark in Zwolle-Zuid zagen iets iets zeer opmerkelijks bij een geit in de dierenweide: een fietsslot hangt om beide horens. ,,Belachelijk en respectloos’’, zegt vrijwilliger Madelon Merk. ,,Gelukkig zat het slot niet om haar nek of benen, dan zou ze er meer last van hebben gehad. Al zal ze het zeker gemerkt hebben bij het omdoen: waarschijnlijk is ze stevig vastgehouden.’’

Vrij na 20 jaar tbs - Peter de V. (51), de man die in 1995 werd veroordeeld voor het doden van zijn vriendin Alide van Eerten uit Zwolle, is vrij man. Justitie vroeg onlangs om zijn tbs met een jaar te verlengen, maar de rechtbank oordeelde vandaag anders. De V. heeft 22 jaar tbs gehad en is daarmee één van de langst behandelde tbs’ers van ons land.

Nieuwe cijfers - Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens door corona is deze week gestegen: twaalf en zeven meer dan vorige week. Het aantal nieuwe coronabesmettingen (4013) bleef vrijwel gelijk: 23 minder dan vorige week. In vergelijking met de brandhaarden in het westen, is de situatie in Oost-Nederland relatief rustig. In Gelderland werden 172 nieuwe besmettingen geconstateerd, in Overijssel 88 en in Flevoland 71. Bekijk hier de situatie in jouw gemeente.

Wit hert - Apeldoorner Frank de Graaf wist maandagavond in het bos bij Vaassen een wit hert te filmen. Op de uiteindelijke video is goed te horen hoe verbazing zich van hem meester maakt. ,,Jezus”, zo voorziet hij de beelden van commentaar. ,,We dachten eerst dat het een geit was. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Het bleek een wit hert te zijn. Man, ik wist tot gisteren niet eens dat die bestonden.”

