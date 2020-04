Gemist? Brand verwoest boerderij. En: satellieten schoten door de lucht boven Oost-Nederland (en vanavond opnieuw!)

JOUW REGIONIEUWSBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van maandag 20 april.

FLITS! - Satellieten schieten door de lucht boven Oost-Nederland (en vanavond opnieuw)! Mensen die gisteravond naar bed wilden gaan, hebben waarschijnlijk wel even gewacht met het dichtdoen van de gordijnen. In de lucht waren namelijk verschillende witte stippen vlak achter elkaar te zien. Oost-Nederland keek naar een trein van satellieten van het Amerikaanse bedrijf SpaceX.

Politie sluit cellencomplex - De politie Oost-Nederland gaat het cellencomplex bij het politiebureau in Deventer sluiten. Ook drie andere complexen in de regio gaan dicht. Volgens de politie is het niet langer behapbaar om alles open te houden.

Verwoest - Een bijzonder felle brand heeft een woonboerderij bij Lemele verwoest. Dat gebeurde vannacht. De brandweer kon het rietgedekte gebouw aan de voet van de Lemerlerberg niet meer redden.

File - We hebben ze amper in deze tijd. Maar vanmorgen stond er een file! Verkeer op de A1 tussen Hengelo en Deventer stond vanochtend in een file van 9 kilometer.

Meisje lastigvallen - Een 35-jarige man uit Heerde is gisteravond aangehouden voor het lastigvallen van jonge meisjes in Apeldoorn. Mogelijk heeft hij ook iets te maken met soortgelijke zaken in Zwolle. Dat meldt de politie vandaag. De man wordt verdacht van, zoals de politie het noemt, ‘het vertonen van hinderlijk gedrag in de richting van meisjes’.

Tandarts Jaap-Wim uit IJsselmuiden helpt coronapatiënten, ondanks zijn diabetes: ‘Mijn vrouw moest het huis uit’

Tandarts Jaap-Wim Spaargaren (50) is één van de elf coronatandartsen die ons land kent. In een groen ‘Teletubbiepak’ helpt de tandarts uit IJsselmuiden patiënten met corona én acute gebitsproblemen. En niet zonder risico: zelf is hij diabetespatiënt. ,,Mijn vrouw moest het huis uit, zodat ik mijn werk kon blijven doen.”

