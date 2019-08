Gemist? Bruidspaar trouwt in natuurgebied in Zwolle en we gaan liever in badkleding naar de sauna

Badkleding - Naakt de sauna in is voor steeds minder mensen een optie. Het aantal badkledingdagen neemt bij sauna’s toe. Wellnesscentrum De Zwaluwhoeve in Hierden heeft vanaf augustus zelfs meer badkledingdagen dan blootdagen. Wat is er aan de hand?

Verduistering - De Flevolandse VVD-fractie heeft aangifte gedaan tegen haar voormalige penningmeester Huib van Vliet (64) vanwege verduistering. Het Swifterbantse ex-Statenlid heeft volgens de partij tussen 2011 en 2017 geld van de fractie achterover gedrukt. Saillant: Van Vliet werd in 2017 al veroordeeld voor het verduisteren van 118.000 euro uit de erfenis van een overleden tante maar mocht desondanks de VVD-kas blijven beheren.

Eigenwijs bruidspaar - Luide muziek, vuurwerk en tientallen opgetogen gasten. Een bruiloftsfeest midden in de natuur aan de rand van Zwolle had eind juni nooit mogen plaatsvinden. Een Zwolse ondernemer stapte bij het Westerveldse Bos in het huwelijksbootje en ontving gasten op een landtong waar geen mens mag komen. Zonder vergunning.

Loco-burgemeester René de Heer van Zwolle was eind juni een van de zeventig à tachtig gasten op het trouwfeest in de Noorderkolk. Gemeente en provincie onderzoeken stappen, omdat het feest in een beschermd natuurgebied nooit had mogen plaatsvinden. ,,Stom van mij’’, zegt De Heer, die als privépersoon te gast was. Natuurorganisaties dringen aan op sancties richting het bruidspaar.

Overleden - Uitgever en auteur Paul Salim Kluwer is maandag op 87-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Epse. Kluwer, telg van het bekende uitgeversgeslacht, was grondlegger van Ankh-Hermes, het grootste non-fictie uitgeefhuis in Nederland op het gebied van esoterische en spirituele boeken.

