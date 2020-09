Gemist? Café in Wezep dicht na steekpartij en Maya en Mark bouwden eigen tempel

GESLOTEN - Café De Passage in Wezep zit voorlopig op slot, dat heeft burgemeester Tanja Haseloop-Amsing van de gemeente Oldebroek besloten. Gisteravond ging het er enorm mis. Wat begon als een ruzie eindigde in een steekpartij. Een 34-jarige man uit Hattem is als (mede)verdachte opgepakt. Vijf mannen raakten gewond. Het gaat om vier Wezepers (18, 20, 21 en 21 jaar) en een 45-jarige man uit Kamperveen. De burgemeester sprak vandaag met omwonenden. ,,Die mensen zijn echt heel erg geschrokken.’’

GRANAAT - Bij café Bruut in Zwolle is mogelijk sprake geweest van een derde granaatdreiging. Twee keer hing er de afgelopen jaren zo’n explosief aan de voordeur buiten openingstijd. Een derde granaat zou op een uitgaansavond zijn aangetroffen op een toilet. De politie bevestigt dat ook naar die granaat onderzoek wordt gedaan.

CORONA - Een leerling van het Staring College in Lochem is positief getest op het coronavirus. De tiener is afgelopen week alleen op dinsdag op school geweest, schrijft bestuurder Carlien Krist namens de schoolleiding in een brief aan alle leerlingen, ouders en verzorgers. Leerlingen en medewerkers die met de besmette scholier in contact zijn geweest, worden dit weekend door de GGD benaderd.

WONINGBRAND - ,,Ik hoorde: ‘Brand! Brand! Mijn huis staat in brand!’ Toen hebben we meteen de kinderen gepakt en zijn we naar buiten gerend.’’ Bij Silvia de Swart zat de schrik er vanochtend vroeg nog flink in. Het huis van haar buurman aan de Scheldestraat in Deventer brandde vannacht volledig uit na een uitslaande brand.

QMUSIC - Tom van der Weerd (25) uit Kampen was vanmiddag voor het eerst met zijn radiomaatje Bram Krikke te horen bij marktleider Qmusic. De laatste jaren werkte hij voor SLAM!. Naast zijn radiowerk draait hij als dj op festivals, zit hij bij de vrijwillige brandweer in Kampen en verkoopt hij speciaalbier en kleding. ,,Het moet op de radio nu iets volwassener allemaal.”

ZELFGEMAAKT - Anders leven, leven van wat de aarde voor je in petto heeft. Veel mensen denken erover om bewuster te gaan leven, Maya van Oosterhout en Mark Huser uit Teuge zijn het echt gaan doen. Ze werkten jarenlang op de ritmes van de seizoenen en op de flow van creativiteit. Met de NatuurTempel als eindresultaat.