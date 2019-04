Gemist? Chiara (22) uit Ermelo overleed bij Duits snelwegdrama, tientallen paasvuren nu al afgelast

1,2 miljoen kinderen doen vandaag mee aan de Koningsspe­len: trek een jas aan, het wordt fris

12 april Warme jas aan, sjaal om en dan kan het beginnen, de Koningsspelen van 2019. Het is bijna twintig graden kouder dan vorig jaar, maar er is machtig veel te doen in de hele regio. In dorpen en steden zijn honderden, duizenden kinderen op de been.