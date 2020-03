Gemist? Corona in de regio, crash na achtervolging bij Eefde en dode hond gedumpt in sporttas

Corona in de regio- Natuurlijk werd ook deze dag weer gedomineerd door nieuws over het corona-virus. In deze ‘Corona-update’ lees je het belangrijkste (regionale) nieuws van vandaag. Bovendien hebben we heel veel verhalen gebundeld in ons speciale dossier. Wil je het nieuws liever zien in bewegend beeld? Bekijk dan hier onze ‘Corona in het kort’-video.

Crash na achtervolging - Een 21-jarige man uit Zutphen en een 16-jarig meisje uit Deventer zijn vannacht gewond geraakt nadat hun wagen crashte na een politieachtervolging. Die werd ingezet omdat ze het stopteken van agenten negeerden bij een normale verkeerscontrole op de N348 tussen Deventer en Gorssel.

Ontsnapte gevangene - De 23-jarige gevangene die vorige week ontsnapte tijdens zijn begeleid verlof in Lelystad, is gisteren aangehouden. Dat heeft de politie Midden-Nederland laten weten. De man werd opgepakt in Den Haag.

Dode hond in tas - De politie heeft onlangs in een gracht bij Dwarsgracht - een dorp vlakbij Giethoorn- een lugubere ontdekking gedaan. Agenten vonden een sporttas in het water met daarin een dode hond. Dat bracht de politie Steenwijkerland vandaag naar buiten. Het gaat om een bruin/wit gekleurde Engelse buldog.

Assistenten GA Eagles weg - Go Ahead Eagles heeft besloten niet verder te gaan met de huidige twee assistent-trainers. Marco Heering en Kick Maatman worden na dit seizoen aan de kant gezet.. De contracten van beide heren worden niet verlengd.

Premium-verhaal van de dag

Corona-handel - Erik Bouwknegt (49) uit Hasselt heeft een fijne neus voor goeie handel waar de hele wereld naar vraagt. Zijn lading mondmaskers is inmiddels uitverkocht, maar de business bezorgde hem wel een besmetting met corona. Althans, dat vermoedt hij. ,,Het is alweer voorbij,’’ sust hij in dit eerlijke interview. ,,Je moet er wat voor over hebben.’’