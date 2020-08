Gemist? Dakpanicoon Marinus (93) handelt nog altijd en jaren cel geëist voor steekincident in Apeldoorn

Ellende - Met Sing Showequipment verkeert Björn Willemsen uit Beekbergen vanwege corona al maanden in zwaar weer. Tot overmaat van ramp was dat afgelopen weekeinde ook letterlijk het geval. De schade voor het evenementenbedrijf is enorm, net als de ravage op zijn camping.

Eindelijk terug - Buschauffeur Jan Kleine stapte vanochtend voor het eerst sinds de coronacrisis weer op ‘zijn’ bus. Lijn 9 naar de Deltion Campus in Holtenbroek. Vanaf vandaag rijden de bussen in onder meer Zwolle namelijk weer volgens de normale dienstregeling. Alle bussen krijgen de komende tijd ‘kuchschermen’. Tot het zover is moeten reizigers nog via de achterdeur instappen. ,,Goed dat ze nu nog niet te dichtbij komen.’’

Steekincident - Een inwoner van Apeldoorn wilde vorig jaar het bezit van zijn vriendin verdedigen tegen een auto-inbreker, maar moest dat bijna met de dood bekopen. In de achtervolging werd hij in zijn buik gestoken, wat hem fataal had kunnen worden. De aanklager eiste zes jaar cel tegen de vermeende dader, Hilco N. uit Heerde

Monsterwandeltocht - Bijna ging het in de Alpen mis voor Gerrit Rensen, in de Holtense buurtschap Espelo beter bekend als Zwarte Gait. De 65-jarige wandelgek struikelde en viel bijna een ravijn in. Zwarte Gait kan het gelukkig nog navertellen. Hij volbracht zaterdag na 26 dagen zijn monsterwandeltocht van 640 kilometer van het Meer van Genève naar Nice.

Kinderlokker - In de wijk Stadshagen in Zwolle is onrust ontstaan nu steeds meer mensen berichten op Facebook delen over een man die jonge kinderen lastigvalt en seksueel getinte vragen stelt. De politie zegt op de hoogte te zijn en stappen te ondernemen.

Dakpanicoon - Een paar dakpannen nodig voor een eeuwenoud pandje? Kijk dan eens bij Marinus Diender (93) in IJsselmuiden. Zijn erf ligt er vol mee. Nog altijd komen mensen uit de wijde regio naar hem toe om te zoeken naar de ene pan die past bij wat er al ligt op het dak.