Gemist? Damhert op gruwelijke wijze geslacht en nieuwjaarsreceptie eindigt in drama

video Derde autobrand in twee weken tijd in Zwolle

31 december Wederom een autobrand in Zwolle. Afgelopen nacht ging op de parkeerplaats naast de Aldi aan de Rijnlaan in de Aa-landen een auto in vlammen op. Het is de derde autobrand in de stad binnen twee weken, en ook in november was het al drie keer raak.