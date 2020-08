Gemist? Deze man blies een carport in Schalkhaar op, maar wie is hij? En: snikhete honden puffen in Lelystad

VIRUS

In Wapenveld is afgelopen weekend een bewoonster van een zorgcentrum overleden nadat zij voor de tweede keer positief testte op het coronavirus. Een uniek geval, voor zover bekend. Kunnen mensen het virus voor een tweede keer oplopen? ,,In theorie wel, maar het is nog nooit aangetoond.”

VRIENDEN BESMETTEN

Corona heeft plotseling grip gekregen op een vriendengroep in Putten. In de afgelopen dagen zijn bij zes mensen besmettingen geconstateerd na een bron- en contactonderzoek. Ook enkele ouders zijn positief getest. Alle betrokken personen zitten in quarantaine.

BLOEMPOT

Het bizarre bloempotincident bij de flat aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn heeft een nare wending gekregen. Slachtoffer Miranda van Kempen en haar man Martijn gaan er weg. Omdat al hun spaargeld in hun huidige huurwoning zit, kunnen ze alleen geen cent meer in hun nieuwe huis steken. Daarom zijn ze een crowdfundingsactie gestart.

SNIKHETE HOND

De politie in Lelystad heeft gisteren twee honden uit een auto gehaald op de parkeerplaats bij Batavia Stad. De eigenaren hadden de dieren in het voertuig laten zitten en de temperatuur in de auto was door de tropische hitte flink opgelopen. Het incident levert woedende reacties op.

RESTAURANT IN BRAND

Het wegrestaurant De Lichtmis is voorlopig gesloten, nadat het woensdagmiddag werd getroffen door een felle, hevige, maar korte brand. De rookpluimen legden het verkeer in de omgeving lam, maar het personeel kwam in actie en begeleidde gasten naar de grote parkeerplaats. Na corona de wind in de zeilen, en nu dit. Dat er geen gewonden vielen, maakt veel goed.



Ook de transportwereld toonde zich geraakt door de brand bij het populaire wegrestaurant. En hier lees je ons eerste nieuwsverhaal over de brand.

VERVELEND GEDRAG

Jeugd die in Giethoorn voor overlast voor toeristen en inwoners zorgde afgelopen maanden, wordt vaker aangesproken en meer gecontroleerd. Dat laten woordvoerders van de Politie Steenwijkerland en de gemeente weten. ,,We gaan altijd eerst het gesprek aan en geven hen waarschuwingen, zodat zij dit kunnen meenemen”, meldt politiewoordvoerder Simone van Dijk.

TERRASAANSLAG

De politie heeft beelden vrijgegeven van de man die een explosief onder de carport bij het huis van Roy van T. in Schalkhaar. Op de beelden is te zien dat de man het explosief gooit en daarna wegrent. Van T. is verdachte in de zaak van de terrasaanslag in Deventer.

GOEDE KEREL

In de Friese paardenwereld staat Jan B. (64), de opgepakte eigenaar van de cokemanege in Nijeveen, bekend als een rouwdouwer met het hart op de juiste plek. Een man wiens aanwezigheid nooit onopgemerkt bleef. ,,Jan heeft een grote mond, maar het is echt een goede kerel.”

STEEKPARTIJ

In Apeldoorn is woensdagavond een man zwaar gewond geraakt bij een steekincident. Veel terrasbezoekers waren er getuige van. De politie heeft voor onderzoek de Kerklaan en een deel van het Oranjepark afgezet. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie.

