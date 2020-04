Gemist? Docenten Hoenderloo College furieus, verdachte brute overval ‘mishandeld’ in gevangenis

Motorenverbod - Motorclubs in Oost-Nederland zijn teleurgesteld in de maatregelen die meerdere Veiligheidsregio’s hebben aangekondigd voor het paasweekend, nadat sommige motorrijders afgelopen weekend voor overlast zorgden. De clubs uit het oosten zullen hun achterban dan ook niet oproepen om thuis te blijven. ,,Als ze willen rijden, kan dat.”

Docenten woedend - Docenten van het Hoenderloo College zijn furieus over de handelswijze van Pluryn. Ontslag dreigt per 1 augustus en een sociaal plan is er niet. ,,Ministers, Onderwijsinspectie, politieke partijen, media: help ons!”, luidt de noodkreet.

Zorgfraude door PEC-icoon - PEC-clubicoon Klaas Drost, die zorginstelling BMO in Harderwijk runt, is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur wegens frauderen met zorggeld

Vrouw van spoor gered - In Ermelo is vanochtend een verwarde vrouw van het spoor gehaald door de politie. Omdat ProRail direct was ingeseind, kon een aanrijding worden voorkomen. Het was dankzij een grommende hond dat de vrouw door een voorbijganger werd ontdekt.

‘Mishandeling’ in gevangenis - Een van de drie verdachten van een gewelddadige overval op een bejaard echtpaar in Kampen wordt mishandeld in de gevangenis, zegt hij zelf. Dat bleek vandaag tijdens een pro formazitting via videoverbinding. De 19-jarige verdachte werd al eens overgeplaatst.

