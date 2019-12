Gemist? Dode bij explosie Kabelfabriek in Lochem en blote billen van GA Eagles-fan worden niet gewaardeerd

Blote billen - De fan van Go Ahead Eagles die zondag zijn achterwerk liet zien aan supporters van De Graafschap kan mogelijk een straf tegemoet zien. ,,Dergelijk provocerend gedrag keuren wij af’’, laat Marc Teloh van de Superboeren weten.

Verdriet in Lochem - Bij een explosie in een zeecontainer is vanmorgen om kwart over zeven een medewerker van de Twentsche Kabelfabriek in Lochem dodelijk verongelukt.

,,Wij zijn verbijsterd.’’ Enkele van zijn collega’s stonden 15 meter verderop dus dit komt echt stevig binnen’’, zegt director of operations Toine Zondag, zelf ook hoorbaar aangeslagen. ,,Zij worden bijgestaan door slachtofferhulp. De gemeenschap hier op de fabriek in Lochem is met ongeveer 60 mensen sowieso klein. Iedereen voelt dit verlies.’’

Dode in Wanneperveen -Bij een ongeluk in Wanneperveen is vanmorgen een dodelijk slachtoffer gevallen. Het ongeluk gebeurde tegen 07.50 uur op de Veneweg. Een trekker en een motorrijder kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Één persoon kwam bij de botsing om het leven.

Pluryn/De Hoenderloo Groep - De in opspraak geraakte jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep -inclusief locatie Deelen- gaat dicht. Dat maakt overkoepelende zorginstelling Pluryn, die meerdere grote vestigingen heeft in de Stedendriehoek, vandaag bekend. De ruim vierhonderd medewerkers van Hoenderloo en Deelen kunnen op een andere locatie aan de slag.

De jaren van Desi Bouterse in Overijssel en Drenthe: vrienden en ploeggenoten van toen over de veroordeelde president

Desi Bouterse, de president van Suriname die vorige week 20 jaar cel kreeg voor zijn rol in de gruwelijke decembermoorden in 1982, woonde enkele jaren in Overijssel en Drenthe. Daar liet hij vooral als getalenteerd sporter indruk achter.