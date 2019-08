Gemist? Dodelijk ongeluk op N50, onbevoegde piloten in neergestort vliegtuig Aviodrome

Toppresta­tie van student uit ’t Harde op WorldS­kills in Rusland: ‘Alles uit mezelf gehaald’

15:49 Met elektrotechnicus Jasper Olthuis uit ’t Harde heb je een vakman in huis. De student van het Zwolse Deltion College, werkzaam bij Van der Sluis technische bedrijven, was de beste Nederlandse deelnemer bij de WorldSkills in de Russische stad Kazan. Hij eindigde in zijn klasse als negende van de veertig deelnemers, afkomstig uit de hele wereld.