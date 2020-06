Gemist? Doe die kraan nou dicht! En: man trekt vrouw bosjes in, omstanders schieten te hulp

DRUK OP WATER

Vitens besloot afgelopen weekend de waterdruk in Overijssel en Gelderland te verlagen, omdat er in deze zonnige periode veel te veel water werd gebruikt voor zwembadjes en tuinen. Is de bodem van de drinkwaterputten in zicht? Komt er straks geen druppel meer uit de kraan? Cornelis Vlot van Vitens geeft in dit verhaal antwoord op vijf prangende vragen.

DRUGSBRIEF

Zo’n tachtig inwoners van Hardenberg hebben donderdagmorgen een brief in de bus gekregen van de politie. Het gaat om mensen die als ‘afnemer van drugs’ uit een eerder onderzoek naar de handel in verdovende middelen naar voren zijn gekomen.

WAPENS

De op oudejaarsavond geliquideerde Henk Wolters (52) uit Zwolle werd als wapenleverancier in verband gebracht met een liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014. Wolters, die ook hoofdverdachte was in een wapen- en drugszaak, dook op in een onderzoek naar het moordwapen in deze onopgeloste moordzaak.

GERED

Omstanders hebben donderdagmorgen een vrouw gered die door een man de bosjes werd ingetrokken in Park de Wezenlanden in Zwolle.

WIND MEE

Het Apeldoornse vakantieparkenconcern EuroParcs (18 resorts in vooral Nederland) neemt Droomparken uit Beekbergen (14 parken) over. De twee bedrijven hebben door corona de wind in de rug en zetten de komende jaren op groei.

DRUGSLAB

De man (65) die werd gearresteerd bij het drugslab in Willemsoord, blijft nog zeker negentig dagen vastzitten. Dat besloot de raadkamer vandaag. In de villa van de man aan de Ronde Blesse in Willemsoord werd op zondag 24 mei een de harddrug crystal meth aangetroffen.

BOERENPROTEST

Boeren uit Apeldoorn en omliggende dorpen hebben zojuist met tractoren een demonstratie gehouden op het Marktplein in Apeldoorn. Ze zijn boos op partijen in de gemeenteraad. Die willen de intensieve veehouderij op slot doen. Als bedrijven niet meer kunnen uitbreiden is dat ‘het einde van hun toekomst’, zeggen ze.