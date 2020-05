Gemist? Dorpscafé in Salland brandt af. En: Apeldoornse wegpiraat tóch nog gepakt

GEPAKT

De marechaussee heeft maandagochtend een 21-jarige man uit Apeldoorn aangehouden na een wilde achtervolging bij Dieren. De bestuurder droeg geen veiligheidsgordel, negeerde het stopteken en verhoogde zijn snelheid. Hij reed daarbij ook over de vluchtstrook

NAAR ROTTERDAM

Lennart Thy verruilt PEC Zwolle voor Sparta. Thy, die in Nederland ook voor VVV-Venlo uitkwam, wordt de nieuwe spits van de club uit Rotterdam.

PAARD EN WAGEN

Een ongeluk met een paardentrailer op de N50 tussen Emmeloord en Zwolle zorgde maandagmiddag voor oponthoud. Daardoor was de rechterrijstrook tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek tijdelijk dicht.

CAFE IN BRAND

Een uitslaande brand heeft maandagmiddag korte metten gemaakt met café d’Olde Wettering in Lierderholthuis. Het café was niet meer te redden, zowel de naastgelegen woning als het dorpshuis wél. Met dank aan het opgezette zwembad achter het huis.

DODE PONY'S

Er is nog veel onduidelijk over de vondst van meerdere dode pony’s bij een woning aan de Steenderbultweg in het buitengebied van Emst. Het gaat om zeven shetlandpony’s die al enige tijd in een stal op het terrein lagen.

MYSTERIEUZE DOOD

Vijf jaar na de vondst van zijn levenloze lichaam op een strand in Malta is de dood van de 22-jarige Justin Plette uit Deventer nog altijd gehuld in een waas van vragen. De Nederlander is niet het enige buitenlandse slachtoffer op het eiland bij wie dat het geval is, meldt een Maltees platform voor onderzoeksjournalistiek. Justins moeder schreef afgelopen weekend op Facebook een ontroerend eerbetoon aan haar zoon.

