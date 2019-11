Gemist? Drie leden No Surrender opgepakt tijdens politie-inval Steenwijk. En: Jan en Alie uit Klarenbeek keken 40 uur lang de dood in de ogen

PABO - Driekwart van de mannelijke studenten aan de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) houdt het na een jaar voor gezien. Daarom wil de opleiding meer inzetten op een specialisatie in onder- of bovenbouw. ,,Alle studenten lopen in het tweede jaar een kleuterstage. We kijken of dat anders kan.’’ ,,We schrikken van dit uitvalpercentage’’, zegt directeur opleidingen Joost Kieft van de KPZ. ,,We zijn in leerjaar 2017/2018 met 57 jongens gestart. Als er dan 40 uitstromen, dan is dat veel te veel.”

Fileleed - Op de A50 vanuit Arnhem in de richting Apeldoorn ontstond vanochtend door een ongeval een lange vertraging door een ongeluk met drie auto’s. Tussen knooppunt Grijsoord en de afrit Hoenderloo stond op het drukste moment een file van 13 kilometer. De vertraging bedroeg ruim anderhalf uur.

No-Surrender - De politie heeft vandaag drie No Surrender-leden opgepakt. De drie mannen, uit Noordwolde en Vledder, worden verdacht van het helen en omkatten van zo’n vijftig gestolen voertuigen. De arrestaties zijn onderdeel van een groot politieonderzoek, waarbij vanmorgen invallen zijn gedaan in vijf panden in Noordwolde, Steenwijk en Vledder. Bij een autobedrijf in Steenwijk werd de handelsvoorraad in beslag genomen.

Ruinerwold - Een maand na de inval in de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold is de impact van het internationale mediacircus nog steeds voelbaar. Een terugblik op de eerste weken, waar buitenlandse journalisten bij omwonenden tot in de tuin gingen voor hét verhaal van het jaar.

Ruinerwold - Een deel van het gezin dat een maand geleden werd aangetroffen in de boerderij in Ruinerwold heeft de eerste nacht doorgebracht op bungalowpark Lanka in Ruinen, zo’n vijftien kilometer verderop. Door een steeds groter wordende druk van de media kon het gezin slechts een dag blijven, zegt mede-eigenaar Rob Lehmann.

