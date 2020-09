Gemist? Drugs in doosjes Star Wars-speelgoed leidt tot tranen en zwerver verdacht van verkrachting hoogbejaarde in Lelystad

Verkrachting - Een Franse zwerver wordt verdacht van verkrachting van een hoogbejaarde vrouw uit Lelystad. De 98-jarige vrouw werd bovendien geslagen door de 35-jarige man, zo stelt het OM. Tegen de zwerver is een jarenlange celstraf geëist.

Primera - Drugs in doosjes Star Wars-speelgoed hebben nogal wat gevolgen voor de eigenaar van de Primera in Elburg. Hij moest vandaag voorkomen en barstte in tranen uit in de rechtbank.

Wapenvondst - De politie is na drie dagen klaar met de zoekactie op een bosperceel in Zwolle. In het bos werden deze week wapens gevonden en sindsdien was het bos het toneel van een grootscheepse zoekactie. Het terrein werd dag en nacht beveiligd. De zoektocht naar de herkomst van de wapens gaat door, maar de politie hult zich over de vondst vooralsnog in stilzwijgen.

Annuleringen - De toerismebranche in Gelderland ziet het gewijzigde reisadvies door België met lede ogen aan. De branche vreest een omzetverlies nadat de provincie Gelderland als oranje is aangemerkt. Er worden honderden annuleringen verwacht. Belgen die de provincie bezoeken moeten na terugkomst in quarantaine en zich preventief laten testen.

Thuisshirt - PEC Zwolle heeft vandaag het nieuwe thuisshirt voor komend seizoen onthuld. Hoe denk jij over het shirt? Geef hier je mening.

Kerkdienst- Een drive-in bioscoop is niet geheel onbekend en van een drive-in disco heb je waarschijnlijk ook al wel eens van gehoord. Maar heb je al wel eens gehoord van een drive-in kerkdienst? Een kerk in IJsselmuiden start binnenkort met een dienst waarbij je vanuit de auto kunt bidden en zingen.

