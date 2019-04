Gemist? Drukte bij Molukse rechtszaak tegen theater Apeldoorn, PEC ‘helemaal klaar’ met besluit KNVB

Molukse herdenking - Vlaggen, muziek en getrommel vandaag bij de rechtbank in Zutphen. Onder massale belangstelling diende vanochtend de rechtszaak van de Molukse regering in ballingschap tegen theater Orpheus in Apeldoorn.

Roto Smeets failliet - De rechtbank in Amsterdam heeft het faillissement uitgesproken van drukkerij Roto Smeets in Deventer. Eerder deze maand was al surseance aangevraagd omdat het bedrijf, waar onder meer tijdschriften als Donald Duck en Libelle gedrukt worden, in zwaar weer was beland.

Herdenking Koninginnedag-drama - Het drama op Koninginnedag 2009 in Apeldoorn wordt dit jaar toch openbaar herdacht. In de Grote Kerk in Apeldoorn wordt op dinsdag 30 april een kleinschalige bijeenkomst gehouden voor mensen die stil willen staan bij de aanslag van tien jaar geleden. In eerste instantie leek zo'n herdenking er niet te komen.

PvdA wil niet met Forum - De PvdA heeft in zowel Overijssel en Flevoland een duidelijk signaal afgegeven richting Forum voor Democratie en haar eigen achterban. In Overijssel stapte de partij uit de coalitie-onderhandelingen vanwege deelname van Forum en in Flevoland werden de duimschroeven flink aangedraaid.

PEC baalt van KNVB - De KNVB heeft vandaag besloten speelronde 33 van de eredivisie van zondag 28 april naar woensdag 15 mei (19.30 uur) te verplaatsen. Die speelronde wordt daarmee niet de voorlaatste maar de laatste speelronde. PEC Zwolle heeft goed woord over voor die keuze: ‘We zijn er helemaal klaar mee’.

