Gemist? Dubbele brand verwoest loods afvalbedrijf, bijzondere wending rond ‘kruipruimtemoord’

Gezin in schuilruimte - In Ruinerwold (Drenthe) is vanochtend een vader met vijf kinderen gevonden die vermoedelijk al negen jaar afgezonderd in een schuilruimte leefden. De huurder van het pand, klusjesman Josef B. (58) is opgepakt. De situatie kwam aan het licht toen een verwarde man zich meldde bij de plaatselijke kroeg en om hulp vroeg. Lees in ons dossier alles over de opmerkelijke zaak.