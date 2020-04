Gemist? Duizend euro voor thuiswerkende ambtenaren, vrouw klem in parkeergarage Apeldoorn

Corona-nieuws - Opnieuw veel pijn en verdriet vandaag vanwege het coronavirus. Zo moest de moeder van Bert Terlouw sterven zonder dat al haar kinderen daar bij konden zijn. En deze zussen verloren hun beide ouders uit Harderwijk in een week tijd. Gelukkig was er ook hoopvol nieuws: de Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) uit Deventer mag duizenden coronatests gaan uitvoeren en Isala deelde deze ontroerende video.

Lees al het nieuws over corona in ons speciale dossier.

Woningwaarde onder vliegtuigen - Huiseigenaren in deze regio verwachten massaal dat hun woning minder waard wordt als Lelystad Airport opent. Bij Rijkswaterstaat kwamen circa tienduizend claims binnen. ,,Niet geschoten is altijd mis.’’

Vrouw klem in auto - Een oudere vrouw is vanmiddag door de brandweer uit haar auto bevrijd en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Ze was, vermoedelijk omdat ze het gaspedaal in plaats van de rem intrapte, tegen een muur in de parkeergarage in Apeldoorn gereden.

Boeren boos - Het lijkt er in niets op dat landbouwminister Carola Schouten haar nek uit wil steken voor de landbouw, die naar eigen zeggen met de nodige initiatieven is gekomen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens het Landbouw Collectief, waar verschillende land- en tuinbouworganisaties in zitten, heeft overleg met Schouten vandaag dan ook niets uitgehaald. De boeren zijn woedend.

1000 euro voor thuiswerkers - Last van je rug of je ogen vanwege de slechte werkomgeving in huis? Dat is er voor veel ambtenaren van de provincie Gelderland niet bij. Elke ambtenaar die nu door het coronavirus thuis werkt kan 1000 euro besteden om zijn werkplek goed in te richten.

Premium-verhaal van de dag

Bijzondere herintreder - De dood waart rond in woonzorgcentrum Brinkhoven in Heerde. Al twaalf bewoners overleden er aan het coronavirus. En toch kiest Renate Voorhorst (23) uit Wezep juist voor deze plek om als herintreder in de zorg haar helpende hand uit te steken. Ondanks haar tweeling van amper één jaar.