Gemist? Ellende in Apeldoorn na brand in brasserie, corona verspreidt zich over Veluwe

Boete Alberto Stegeman - Journalist Alberto Stegeman is vandaag veroordeeld tot een boete van 2000 euro. Die straf kreeg hij vanwege het plaatsen van een ‘nepbom’ op de kazerne Legerplaats bij Oldebroek. Stegeman accepteert die sanctie echter niet: hij gaat in hoger beroep.

Zoektocht naar Sten (20) - Familie en vrienden van Sten Lok (20) uit Vollenhove leven tussen hoop en vrees. In de zoektocht naar de spoorloos verdwenen jongeman werd vanmiddag in de buurt van de Zomerdijk bij Zwartsluis een auto gevonden in het water. Het voertuig is op het droge getakeld, maar het is nog onduidelijk of het lichaam van Sten daarmee ook is aangetroffen.

Ellende in Apeldoorn - Rokende puinhopen op heilige tennisgrond... De brand in brasserie De Manege in Apeldoorn heeft een spoor van ellende achtergelaten. En dat hakt erin bij uitbater Dieter ten Tije. Bovendien zaten tientallen huishoudens rond het pand urenlang zonder gas vanwege een gesprongen brandkraan.

Corona op de Veluwe - Er zijn twee nieuwe coronabesmettingen in de regio geconstateerd. Bij een patiënt van St Jansdal in Harderwijk is vanmiddag het coronavirus vastgesteld en ook een inwoner van Ermelo is besmet. Beide patiënten zitten momenteel in isolatie. In Elspeet, waar eerder een besmetting werd vastgesteld, is inmiddels een run ontstaan op vitamine C en handzeep.

Gevangene ontsnapt - De 23-jarige man is vanmiddag in Lelystad ontsnapt tijdens begeleid verlof. Hij ontkwam aan twee medewerkers die met hem mee op pad waren. Dat heeft een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigd. De man is nog steeds voortvluchtig.

Premium-verhaal van de dag

Timmer blijft bouwen - Hij was voorman in de bouw, maar na een ongeluk kon Mark Timmer (31) dat werk niet meer doen en dreigde de verveling. De inwoner van Heeten zet de komende weken samen met collega’s van Loods 64 in Olst honderd vogelhuisjes in elkaar voor het Vogeleiland in Deventer. Saai? ‘Ik had ook dood kunnen zijn.’