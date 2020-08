Gemist? Erfgrensgeschil over 30 centimeter en overvaller in Apeldoorn gesnapt door buurman Rens

Erfgrensgeschil - Aan de Wijhendaalseweg in Wijhe staat op nummer 3b een nieuw huis. Tot ergernis van de buurvrouw staat het huis te dicht bij haar erfgrens. Volgens Robert Jan de Vries, zoon van de buurvrouw, is de overschrijding 30 centimeter. Hij heeft de bouw van de buurwoning van zijn moeder tot aan de Raad van State aangevochten. Zonder succes. Televisierechter mr. Frank Visser is glashelder in zijn oordeel over de zaak. ,,Het zou idioot zijn als iemand iets moet afbreken.”

Overval in Apeldoorn - Dat de verdachte van een overval op een Lidl-filiaal in Apeldoorn maandagavond al na enkele uren werd gearresteerd, is vooral te danken aan buurtbewoner Rens. Die besloot meteen zijn bewakingscamera te inspecteren toen hij hoorde van de overval. En jahoor, bingo!

Coronacontract voor etentje - Restaurant The Hangar in Teuge laat gasten een papiertje ondertekenen waarin zij verklaren een coronaboete voor hun rekening te nemen. Krijgt het restaurant door hun toedoen een gepeperde boete, dan moet de gast die betalen. ,,Met zo’n contractje laten we zien dat we de regels serieus nemen.”

Aangereden en achtergelaten - Een 15-jarige meisje in Ommen raakte dinsdag gewond geraakt nadat zij met haar fiets in botsing kwam met een wielrenner. Het slachtoffer werd niet door één van de wielrenners uit de groep geholpen. De dader fietste volgens de politie, die al concrete tips heeft, zwabberend door. De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) baalt van de groep wielrenners.

Volkszanger in snackbar - Zingen is nog altijd zijn lust en zijn leven. Maar de coronacrisis dwingt volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn het roer drastisch om te gooien. Samen met vriendin Mèlanie Weber kocht Van Etten een snackbar in Harderwijk. Tijdens het bakken van de patat wordt er natuurlijk vrolijk op los gezongen.