Gemist? Feestje bij de IJssel mag niet meer. En: bevers knagen door dijk Apeldoorns Kanaal

ONDERUIT

Bij een ongeluk op het kruispunt van Biddingringweg en de Dronterweg in Dronten is een motorrijder vrijdagochtend ernstig gewond geraakt. De motorrijder kwam in botsing met een auto en een traumahelikopter is daarna uitgerukt.

DODELIJK DRAMA

Het kind dat vorige week ernstig gewond is geraakt bij het ongeluk op de Espelerweg bij Emmeloord is overleden. De politie heeft vandaag bevestigd dat het jonge slachtoffer is bezweken aan de verwondingen.

LIJST

De BoerBurgerBeweging heeft in Deventer de eerste twaalf kandidaat-Kamerleden gepresenteerd. Opvallend veel kandidaten komen uit deze regio. Een vraaggesprek met medeoprichtster van de ‘Boerenpartij’, Caroline van der Plas uit Deventer.

OVERLAST

Deventer sluit een deel van de uiterwaarden langs de IJssel af naar aanleiding van overlast en incidenten. De afsluiting gaat in van acht uur ’s avonds en duurt tot acht uur ’s ochtends.

DROOG

Waterschap Vallei en Veluwe heeft voor onbepaalde tijd een sproeiverbod afgekondigd. Om de grondwatervoorraad in het gebied te beschermen, mogen boeren vanaf maandag 18 mei op de Veluwe geen oppervlaktewater onttrekken.

OPGEPAKT

De vluchtende bestuurder uit Hardenberg die vorige week met zijn Mercedes een woning in Bergentheim doorboorde, is aangehouden. De reden is dat de 51-jarige Henk S., die eerder werd veroordeeld voor de lugubere Zwolse woonbootmoord in 2007, zijn voorwaarden heeft overtreden.

BEVERS

Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze week een hoop werk gehad om te voorkomen dat het Apeldoorns Kanaal zou leeglopen in de naaststromende Grift. Een kade was ondergraven door een beverfamilie, die er verschillende gangen in had gemaakt.