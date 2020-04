Gemist? Fietsster overleden na ongeluk en auto vermiste man gevonden in kanaal bij Meppel

Fietser overleden - Een oudere fietsster is vanmiddag overleden bij een ernstig ongeval op de N333-Blokzijlseweg bij Zuidveen. Zij kwam op haar fiets in botsing met een bestelbus. De fiets was door de aanrijding nabij een fietsoversteekplaats compleet vernield, brokstukken lagen over de weg verspreid.

Wijkagent en burgemeesters ongerust - Wijkagent Alrik van den Berg heeft flink uitgehaald naar mensen die gisteren in Zwolle lak leken te hebben aan de coronamaatregelen en -adviezen. Hij zag in de wijk Stadshagen complete gezinnen aan het winkelen. ‘Eén grote middelvinger naar de zorg.’ Ook de burgemeesters in onze regio zijn niet blij met de toenemende drukte in de steden.

Oproep aan fans PEC Zwolle - Gemeente, achterban en selectie. Om het hoofd van PEC Zwolle boven water te kunnen blijven houden, probeert voorzitter Adriaan Visser alvast - te midden van de immense crisis - overal geld vandaan te toveren. Wat doet de coronacrisis met PEC Zwolle? ,,Haken supporters en sponsoren massaal af, dan hebben we een megaprobleem.”

Verongelukte Tesla-bestuurder kwam uit Barneveld - De 47-jarige man die afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een ernstig auto-ongeluk in Hulshorst is Mario Scibelli uit Barneveld. Hij is een bekend gezicht binnen de YMCA dat in onder meer Hulshorst een kampeerterrein heeft. Scibelli vloog vrijdagmiddag met zijn Tesla uit de bocht op de Oudeweg in het dorp Hulshorst, waarna zijn auto vlam vatte.

Auto vermiste man gevonden - In de Drentse Hoofdvaart langs de N371 bij Meppel is vandaag de auto aangetroffen van een man uit Limburg die al sinds januari wordt vermist. Met behulp van duikers en een bergingsvoertuig is de auto aan het begin van de avond uit het water getakeld. In de auto is ook een lichaam aangetroffen.

Premium-verhaal van de dag

Burgemeester Heerde had corona - Jacqueline Koops kan het wel van daken schreeuwen, zo opgelucht en blij is ze met het goede nieuws van haar huisarts. De burgemeester van Heerde heeft net gehoord dat ze coronavrij is. Vrij van het nietsontziende virus dat haar flink ziek maakte en haar al wekenlang aan huis kluistert. Fysiek voelt zich ook goed, vertelt de 50-jarige Koops thuis op de bank in een zonovergoten woonkamer.