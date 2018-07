Gemist? Genieten langs de IJssel (maar niet alles mag), fiasco Witte Lint Zutphen is compleet en wild op de Veluwe in de problemen

Rookverbod in bossen van Putten - Als eerste Veluwse gemeente heeft Putten besloten een tijdelijk rookverbod in te stellen voor haar bos en heidegebieden. Aanleiding voor deze maatregel is de droogte. Wie toch een sigaret opsteekt in de Puttense bossen, riskeert een boete van 140 euro. Andere Veluwse gemeenten als Nunspeet en Epe gaan (nog) niet over tot een rookverbod. In Ermelo is het, ongeacht het weer, van 1 maart tot 1 november sowieso verboden te roken in de gemeentelijke natuurgebieden.