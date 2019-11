Gemist? Gestolen auto in brand bij Radio Kootwijk, ‘vuurwerkbom’ ontploft in woning op Urk

Explosie op Urk - Met een keiharde knal is vannacht de voordeur van een hoekwoning op Urk weggeblazen. De politie vermoedt dat een vuurwerkbom door de brievenbus is gedrukt. De schade aan de woning is enorm. Maar was de bom niet bedoeld voor de buren?

Autobrand na diefstal - Een gestolen auto is vannacht uitgebrand gevonden in de bossen bij Radio Kootwijk. De eigenaresse van de Peugeot hoorde zondagochtend van de brand via een telefoontje van de politie. In Apeldoorn is het de afgelopen tijd vaker raak geweest met autobranden.

PEC-fans opgepakt - Drie mannen, waarschijnlijk PEC Zwolle supporters, zijn gisteravond laat vanwege illegaal wapenbezit aangehouden bij Zwolle-Zuid. De politie hield met meerdere auto’s op de N337 een grootscheepse controle naar aanleiding van een melding dat er een confrontatie zou zijn geweest tussen PEC Zwolle- en Go Ahead Eagles-supporters.

Waar is Kurts krabbel? - Dertig jaar geleden, op 4 november 1989, trad Nirvana op in Apeldoorn. De nog onbekende leadzanger Kurt Cobain tekende een contractje à 875 gulden. Nu zou dat stuk papier met originele handtekening veel geld waard zijn. Maar... het is gestolen. ,,Geef het terug!’’

Inbraken Emmeloord - Inbrekers hebben dit weekend drie keer toegeslagen in dezelfde wijk in Emmeloord. Eerder inbraken in de wijk De Erven leidden dit voorjaar nog tot politieke vragen. Toen was volgens de burgemeester van een inbraakgolf geen sprake.

Premium-verhaal van de dag

Strijd om de koniks - Het meest omstreden natuurgebied van Nederland is zonder twijfel de Oostvaardersplassen, tussen Almere en Lelystad. De discussie – over het wel of niet bijvoeren van de konikpaarden – escaleerde. Maar de rust keerde terug. In Flevoland én in Spanje, waar een deel van de koniks naartoe emigreerde. De Stentor maakt de balans op van een strijd die nog niet gestreden is.