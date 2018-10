Gemist? Gevallen vastgoedbaas uit Gorssel opgepakt en 50 cent voor een biertje in Deventer

Undercoveragenten - Bellende en appende weggebruikers waren deze week de klos op onder meer de A50 tussen Zwolle en Arnhem. De politie is een driedaagse actie gestart met ‘de belbus’, waarmee ze appende en bellende bestuurders op de bon slingeren. Alleen al voor het aanraken van je telefoon vasthouden tijdens het rijden, staat een totaal bedrag van 239 euro.

50 cent bier - Twee kroegen in Deventer houden sinds kort elke dinsdagavond het zogenoemde piekuur tussen 23.00 en 00.00 uur. Een biertje kost dan 50 cent. ‘Iedereen snapt dat dit niet kan, dit is echt zeer onwenselijk’ zegt de een, maar wat vind jij? Laat het even weten in onze poll.

Gevallen vastgoedbaas opgepakt - FIOD pakt gevallen vastgoedbaas Ger Visser en gezin uit Gorssel op, na inval bij hen thuis. De inval en de aanhoudingen hebben te maken met een ‘lopend strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte.

Enorm toename criminaliteit in Kampen - Het azc in Dronten zorgt voor enorme criminaliteit in Kampen. Deze criminaliteit aanpakken is ‘symptoombestrijding’, vindt politieteamchef Johan Ekkel. Volgens de Kamper burgemeester Bort Koelewijn en Ekkel maken criminele asielzoekers misbruik van de situatie dat zij door de procedure lang in Nederland kunnen blijven, voordat ze worden uitgezet.

Militairen komen IJssel niet over - Ken je die zestig militairen die deze week voor een oefening de IJssel over zouden gaan bij Olst? Die gingen niet. Het water in de rivier staat te laag, waardoor de oefening niet doorgaat. Ze zouden met 12 verkenningsvoertuigen oversteken. Maar woordvoerder van defensie Henkjan Pap zegt: ,,In een echte oorlogssituatie rammen we zo die kade op.”

Voordeur is weggeslagen in Deventer - Een brievenbus in een woning aan de Raamstraat in Deventer is vannacht weggeslagen uit een voordeur. Buurtbewoners zeggen een harde knal te hebben gehoord. De brandweer kreeg de deur met een stormram en breekijzer niet open. Dat lukte pas met een kettingzaag.