Gemist? Gratis wonen in Zwolle en ‘uitdagende baan’ met vechtpartijen en arrestaties in Apeldoorn

Het klinkt te mooi om waar te zijn: als studenten gratis wonen. Maar dat is geen droom voor Winnie (20) en Jessica (19) uit Zwolle. Zij kregen hun appartement voor niks. Nou ja, niet helemaal. Ze moeten namelijk wel een tegenprestatie leveren . Dit is één van de verhalen van afgelopen week die je absoluut gelezen moet hebben, maar er zijn er zeker nog meer die het teruglezen waard zijn. Een overzicht:

Reddingsactie - Een vakantietripje naar Biddinghuizen wordt er één om niet snel te vergeten voor een jong stel uit Oss. Het tweetal besloot een wandeling te maken door het Harderbos, maar kwam daar oog in oog te staan met een kudde Schotse hooglanders. Het stel had de hoop dat de dieren wel weer weg zouden gaan, maar dat gebeurde niet. En dus werd de politie ingeschakeld voor een reddingsactie.

‘Uitdagende baan’ - Klappen, scheldpartijen, bedreigingen: Arno Dijkerman heeft het allemaal al meegemaakt tijdens zijn werk in winkelcentrum Hart van Zuid in Apeldoorn. Dit keer waren het zelfs twee incidenten op één dag. Het levert hem verwondingen en hoofdpijn op, maar hij peinst er niet over om alleen maar toe te gaan kijken als er iets aan de hand is. ,,Angst heb ik nooit gehad.”

Klungelig - De eigenaar van de Plus-supermarkt in Heerde kon zijn ogen niet geloven toen hij afgelopen maandagochtend de beelden van zijn bewakingscamera bekeek. Bij zijn filiaal was eerder die nacht een ramkraak gepleegd, maar van grote schade en lege winkelschappen was geen sprake. De daders gingen namelijk nogal klungelig te werk. ,,Het personeel moest ook glimlachen.”

Ongeloof en verdriet - Verslagenheid in Meppel deze week. Daar wordt gerouwd om de dood van Albert-Jan (20). Hij kwam zondagochtend vroeg om het leven bij een verkeersongeluk, nadat hij de nacht daarvoor op een feestje was geweest. De vriendenkring kan het dagen na het ongeluk nog steeds niet bevatten. ,,Het werd gewoon zwart voor mijn ogen. Ik hield mezelf steeds voor: ‘Dit kan niet.’ Het voelt alsof hij zo weer binnen kan komen wandelen.”

Miljoenenschip - Het is 62 meter lang en heeft een waarde van 28 miljoen euro. Het goede antwoord op dat raadsel is Athos. Dit is een gigantisch zeiljacht dat nu in Urk ligt voor een grote onderhoudsbeurt. In het vissersdorp wordt met veel bewondering naar het gevaarte gekeken. ,,Zulke schepen zie je niet snel, de Athos is het neusje van de zalm.”

