Gemist? Handgranaten gaan af midden in een Zwolse woonwijk en geluidsoverlast Lowlands en Defqon1

Granaten - Midden in een Zwolse woonwijk ontploften vannacht twee handgranaten. Doelwit van de granaataanslag was de woning van Piet Kooistra, die politieman is in Zwolle. De explosies waren vermoedelijk gericht tegen zijn zoon Bob Kooistra, die eerder ook bij zijn café Bruut in de Zwolse Voorstraat een granaat aantrof. Lees in dit dossier alles over de granaataanslag.