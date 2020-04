Gemist? Heerde zwaar getroffen door coronavirus en twee ongelukken op precies dezelfde plek op A6

Dodental Heerde loopt op tot 47 - Het dodental in de gemeente Heerde loopt in rap tempo op, volgens de laatste schattingen zijn inmiddels 47 mensen aan corona overleden. Het aantal is gebaseerd op het aantal overlijdensakten dat door de gemeente wordt opgemaakt. Volgens loco-burgemeester Jan Berkhoff zijn alleen al in het Paasweekend zeventien inwoners overleden.

Twee ongelukken in één nacht op A6 - Twee ongelukken op dezelfde plek in één nacht. Het komt zelden voor, maar het gebeurde afgelopen nacht toch echt op de A6 bij Lelystad. Een motorrijder zag afgelopen nacht tegen 01.00 uur hoogstwaarschijnlijk de werkzaamheden over het hoofd en kwam in botsing met een tijdelijke vangrail.

Krijgt justitie de drugsbende uit Zwolle nu van straat? - Met de arrestaties van broers Idris en Abas M. (26 en 25 jaar) en hun ‘Meisje’ Fabienne van den R. (25) heeft politie de top van een drugsbende op de korrel. Jarenlang domineerden zij de drugsmarkt in Zwolle en omgeving, maar de politie kreeg hen nooit tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Gaat dat nu wel lukken?

Grote drukte voor grafstenenspecialisten - Grafstenenspecialisten hebben het druk. Niet zozeer met het maken van nieuwe grafstenen als wel met het afhalen van grafmonumenten, omdat er een familielid moet worden bijgelegd in een bestaand graf. ,,Het is elke dag raak.”

Schaapherders zien weinig heil in preventieplan - Schaapherders plaatsen grote vraagtekens bij het plan van de Gelderse Wolvencommissie dat faunaschade op de Veluwe moet voorkomen. In het concept staat onder meer dat regelgeving afschot van de wolf mogelijk moet maken maar dat dat de komende jaren ‘niet of sporadisch aan de orde zal zijn.’ ,,Nederland is te klein en te versnipperd voor de wolf.”

