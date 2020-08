Gemist? Heldenactie op A32 en Urker Klaas Post kreeg opnieuw een belletje voor een grootse Hollywood-film

video Waarom dragen we hier geen mondkapjes op straat? Gedragsex­pert: ‘De drempel is hoog’

24 juli Landen om ons heen bestrijden het coronavirus met een mondkapjesplicht, maar in het straatbeeld in onze regio zie je nauwelijks. Dat is geen wonder, zegt de gedragsdeskundige Nicolet Theunissen uit Apeldoorn. ,,Het is nog steeds niet duidelijk waarom dat zou moeten.’’