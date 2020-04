Gemist? Het is stiller in Nederland en 24 gemeenten gebruiken omstreden middel Xentari tegen jeukrups

Ongeluk - Op de Woudseweg in Schipluiden, bij Delft, is maandagmiddag een 63-jarige vrachtwagenchauffeur uit Lelystad om het leven gekomen. Het voertuig van de man raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op zijn kant deels in het weiland en gedeeltelijk in de sloot terecht.

Jeukrups - Minstens 24 van de 36 gemeenten in onze regio gebruiken Xentari in de oorlog tegen de eikenprocessierups. Dat blijkt uit een enquête van de Stentor onder alle gemeenten in het verspreidingsgebied van deze krant. De meeste gemeenten combineren dit omstreden middel met andere methodes om overlast van de jeukrups te beperken. Xentari is een omstreden middel dat wordt afgeraden door bijvoorbeeld imkers. Dr. ir. Arnold van Vliet van de Wageningen Uiniversity & Research (WUR): ,,Het is giftig en doodt ook andere rupssoorten.’’

Zon - De zonnige dagen van de afgelopen tijd worden morgen getopt: het kan wel 25 graden worden! Geniet van het mooie weer in je eigen tuin of op je balkon, is het devies.

Stil - De maatregelen rondom het coronavirus hebben onze regio een stuk stiller gemaakt, zo blijkt uit metingen. Het geluidsniveau is buiten gemiddeld met 2 tot 4 decibel afgenomen ten opzichte van januari van dit jaar: dat is zo’n beetje een halvering.

75 jaar vrijheid - Terwijl de geallieerden in Gelderland en Zuid-Overijssel nog in felle gevechten zijn verwikkeld, duiken in Noord-Overijssel plots Canadese troepen op. Ze brengen de vrijheid in het Vechtdal. In Gramsbergen en Ane vloeien niet alleen tranen van blijdschap. Onze verslaggever, historicus Niek Megens, trekt mee in het voetspoor van de bevrijders. Vandaag deel 3: vrijheid met een rouwrandje in Gramsbergen.

Hij wil mensen in beweging houden tijdens de coronacrisis en daarmee ook een goed gevoel geven. Hardlopers die zich maandenlang voorbereidden op die ene afstand, maar de wedstrijd zagen worden afgelast. Apeldoorner Dennis Licht (35) roept die mensen op alsnog hun afstand te lopen tijdens de Virtuele Coronaloop.

