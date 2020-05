Gemist? Het is (te) druk in Apeldoorn. En: mannen zwaar mishandeld in plantsoen

CORONALEED

Een zorgmedewerker in de gemeente Nunspeet heeft ‘circa een maand geleden’ zelfmoord gepleegd vanwege al het coronaleed in verpleeghuizen in die regio. Dat vertelt burgemeester Breunis van de Weerd in gesprek met de Stentor.

REISGEDRAG

Waar jongeren hun reisgedrag massaal aanpassen, gaan ouderen weer net zo vaak de weg op als voor de coronacrisis. Ook winkelen we fors meer en is het op de A1 bij Deventer drukker dan voor de uitbraak. Nu het land langzaam van het slot gaat, komt Oost-Nederland weer op gang. Hoe ons reisgedrag drastisch veranderde (in zes grafieken).

VUURWAPEN

Bij een uitgebreid onderzoek naar een geweldsincident in Apeldoorn, heeft de politie afgelopen nacht een vuurwapen gevonden. De verdachte die werd opgepakt zit nog vast.

GA WEG!

,,Ga naar huis.’’ Die oproep doet de Apeldoornse burgemeester Ton Heerts aan bezoekers van de Apeldoornse binnenstad en warenmarkt. Het is te druk, constateert Heerts, en daarmee vanwege corona te gevaarlijk.

BAMBOEBOSBRAND

De brandweer is massaal uitgerukt zaterdagmiddag voor een grote brand in een bamboebos aan de oostkant van Lelystad. Volgens een woordvoerder gaat het om een strook van enkele honderden meters lang. De massaal uitgerukte brandweer is meer dan vier uur bezig geweest om het vuur in het stuk bamboebos te bedwingen.

MISHANDELD

Een automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag langs het Nieuwe Plantsoen in Deventer reed kan mogelijk de politie helpen bij het opsporen van minimaal twee daders die daar een man van 25 en een van 26 zwaar mishandelden.

BOA

‘Dikkop’, ‘(kanker)homo’ en ‘klootzak’. Het is een greep uit de scheldwoorden die boa Marcel Mulder (51) uit Zwolle dagelijks over zich heen krijgt. In coronatijd zijn buitengewoon opsporingsambtenaren mikpunt van geweld. ,,Meestal laat ik het over mij heen komen, maar er zijn grenzen.”