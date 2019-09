Gemist? Kan John Stegeman aanblijven bij PEC Zwolle na zijn dronkenmansrit? En: Scouting laks met ‘scannen’ van vrijwilligers

Scouting - 5 procent van de scoutingverenigingen in ons land drijft op vrijwilligers die geen van allen een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben. De scoutingwereld komt regelmatig in opspraak door kindermisbruik, -porno en ontucht door scoutingleiders.

Volgens Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland, gaat het om vijftig verenigingen die geen enkele VOG in hun organisatie hebben. ,,Ja, dat is in deze tijd wel vreemd. We zitten die verenigingen achter de broek; ze moeten hun VOG’s op orde hebben.”

Veluwe op slot - Delen van de Veluwe worden mogelijk, al dan niet tijdelijk, afgesloten voor publiek om de vogelstand te verbeteren. Door de drukte van recreanten zijn er op sommige delen vele tientallen procenten minder vogels dan in gebieden waar geen mensen komen. Onderzoeker Rogier Pouwels van de Wageningse universiteit heeft in kaart gebracht wat het effect is van alle natuurliefhebbers op de Veluwe. Hoe drukker het is, hoe minder vogels er in een gebied zijn.

Halil Erol - Matthias M. (42) uit Meppel ontkent elke betrokkenheid bij de moord op Steenwijker Halil Erol in 2010. De Meppeler was dinsdag de eerste verdachte die in het al bijna tien jaar lopende onderzoek voor de rechter verscheen, in een openbare pro forma-zitting. M., een al eerder voor doodslag op een meisje veroordeelde TBS-er, was al eerder verdachte en werd in juni van dit jaar weer opgepakt. Nieuw sporenonderzoek leidde weer naar hem.

Stegeman - De trainer die gistermiddag met de billen bloot ging voor zijn spelers en andere collega’s, werd anderhalf uur later nog maar eens met zijn – door de uitgeklapte airbag – blauwe neus op de pijnlijke realiteit gedrukt. Al coachend tijdens de eerste training na zijn dronkemansrit, keek John Stegeman uit op de reclameborden van een grote bierbrouwer die voor een alcoholvrije variant pleit. De vraag die opdoemt, heeft hij naast de verlichtingspaal ook zichzelf en zijn topsportklimaat omver geramd?

Snoep - Hopjes, Kaneelkussentjes en Boterbabbelaars. Wie vanaf vandaag naar binnen stapt bij het vandaag geopende snoepparadijs Zoete Geit in de Deventerse Walstraat, doet een stap (of vier) terug in de tijd. In de voormalige cadeauwinkel Hicibi glimmen vanaf vandaag vijfenveertig glazen potten gevuld met oud-Hollandse snoepsoorten, omringd door nog eens zesendertig bakken kleurrijk schepsnoep en een rijk assortiment aanvullende zoetigheid. ,,Ik miste in Deventer een plek voor een lekkere fireball of een goed gevulde zak snoep.”

