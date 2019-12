Gemist? Kogelregen in Zwolse woonwijk, doorrijder ongeluk Apeldoorn meldt zich na oproep

Kogelregen in Zwolle - Opnieuw is Zwolle opgeschrikt door een schietpartij in een woonwijk. Afgelopen nacht gebeurde dat in Dieze-Oost. Het is het vierde schietincident in een half jaar tijd in de Overijsselse hoofdstad. De burgemeester noemt het ‘onacceptabel’, bewoners schrokken zich rot: ‘We hoorden ineens Bam! Bam! Bam!’

Huis beschoten in Deventer - Ook in Deventer vond afgelopen nacht een schietincident plaats. Daar werd een woning zeker drie keer beschoten. De 21-jarige huurder, die het huis net aan het opknappen was om er in te gaan wonen, durft er niet meer in: ‘Ze zoeken maar een andere huurder’.

Opmerkelijke uitspraak - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wist van meet af aan dat autonome groei op Lelystad Airport onvermijdelijk is. Die opmerkelijke uitspraak doet minister Cora van Nieuwenhuizen in een interview met dagblad Trouw. Actiegroep HoogOverijssel reageert beduusd: ‘en noemt Van Nieuwenhuizen ‘de meest ongeloofwaardige minister ooit’.

Doorrijder meldt zich - De politie heeft vandaag met succes een zoektocht gestart naar een automobilist die doorreed na een ongeluk. De bestuurder reed afgelopen nacht een fietser aan, maar ging er vervolgens vandoor. Na een oproep en dankzij een getuige meldde de doorrijder zich vandaag alsnog bij de politie.

Stadsbus ramt auto - Een stadsbus van Syntus in Deventer is zondagavond even na half acht op een auto gebotst. In ieder geval een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op een kruispunt dat onlangs nog werd vernieuwd.

Windmolens ondergronds - Jack Hage (55) uit Ermelo noemt ze allemaal ‘oelewappers’. De mensen die het land willen volbouwen met hoge windmolens en zonnepanelen. Hij zweert bij zijn eigen alternatief: ondergrondse windmolens.