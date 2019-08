Gemist? Konijn in brand in Apeldoorn, angst voor glazenwassers in Zwolle

Konijn in brand - Een bizarre ontdekking vannacht in Apeldoorn. Daar moesten politieagenten een konijn blussen dat in brand was gestoken. Het arme dier was zo zwaargewond, dat ze het hebben moeten laten inslapen. De politie is ‘ontzettend kwaad’.

Wietplanten weg - Grote verbazing vandaag bij Jan (73) en Jannie (68) van Raalte uit Hasselt. De twee veelbesproken wietplanten van het stel zijn vanochtend door de politie weggehaald terwijl het echtpaar een boodschap aan het doen was. Jan is ‘helemaal van streek’, maar de politie zegt dat niets doen geen optie was.

Drama Droste -Slecht nieuws voor Wout Droste. De verdediger van Go Ahead Eagles staat zeer waarschijnlijk de rest van het seizoen buitenspel met een zware knieblessure. Droste heeft de voorste kruisband in de rechterknie afgescheurd en wordt binnenkort geopereerd.

Woede om ‘boomduiker’ - In Olst heeft iemand zich de woede van ProRail op de hals gehaald door onder gesloten spoorbomen door te duiken. De man of vrouw werd op een haar na gemist door de voorbijrazende intercity richting Zwolle. ,,Je jaagt een machinist de stuipen op het lijf’’, zegt ProRail-woordvoerder Aldert Baas. ,,Dit is ontoelaatbaar gedrag.’’

Gedoe met glazenwassers - Het zal je gebeuren. Staan er ineens twee onbekende glazenwassers je ramen te lappen, terwijl je daar niet om hebt gevraagd. Meerdere straten in Assendorp en de Pierik in Zwolle waren vandaag in rep en roer om de onbekende schoonmakers. De politie rukte drie keer uit. Maar het bleek te gaan om een misverstand.

Premium-verhaal van de dag

Topdrukte bij Van Dijk - In Zuid-Nederland beginnen vandaag de scholen weer. Volgende week volgen de noordelijke provincies: miljoenen schoolboeken moeten nu de deur uit. Het is een gekkenhuis bij Van Dijk Educatie in Kampen. Maar dankzij meer loon, snacks én de liefde verloopt alles volgens schema.