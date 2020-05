Gemist? Lange file door vrachtwagenbrand op A6, Kringloop Twello geeft afvaldumper koekje van eigen deeg

‘Fietsver­bod langs de gracht raakt inwoners Giethoorn onevenre­dig’

30 april Het fietsverbod op het pad langs de gracht in Giethoorn raakt de inwoners van het waterdorp in onevenredige mate. Dat stelt voorzitter Evert van Dijk van ’t Gieters Belang. Want niet alleen toeristen worden geweerd met het door de gemeente Steenwijkerland genomen besluit, ook de Gietersen mogen vanaf het weekeinde niet fietsen over het Binnenpad, Zuiderpad en de Langesteeg.