Gemist? Lastige brand in Vorden. En: nieuwsgierige schapen bekijken terugdeinzende wolf op Veluwe

ANGST

Steenwijker Enes S. (23) hoeft volgens het OM niet opnieuw de cel in vanwege meerdere autobranden in Zwolle en Hollandscheveld, bedreiging en vuurwapenbezit. De officier van justitie wil hem de kans bieden om uit het criminele circuit te stappen. ,,Ik deed het uit angst voor de broers M.”, verklaart Enes.

BRAND

In een pand aan de Ruurloseweg in Vorden heeft vanochtend een grote brand gewoed. Een kantoor boven een woning stond in brand. Door de hitte en de rookontwikkeling was het blussen een lastige klus.

WOLF

Op nieuwe videobeelden is te zien hoe een wolf op de Veluwe bij schapen wordt geweerd door een elektrisch raster. De wolf probeert meermalen bij de schapen te komen, maar krijgt een schok en druipt uiteindelijk af. De schapen kijken op korte afstand toe. Voor de Zoogdiervereniging, die de beelden maakte, een bewijs dat wolfwerende maatregelen helpen.

ENKELBAND

Een 50-jarige man die in 2016 twee jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd kreeg voor het lokken en betasten van tientallen jonge kinderen, is met een enkelband om opnieuw in de fout gegaan, volgens het OM. Door de gegevens van zijn enkelband na te lopen kwamen meer incidenten boven water. De man was ook actief geweest in Groningen, Emmen en Zwolle.

EMMERTJE

Deze dinsdagochtend doet Petra Wolters (49) in kringloopwinkel Nieuw Geluk in Zwolle een wel heel lugubere ontdekking. ,,Het zat in zo’n emmertje waar yoghurt in zit, op sterk water.’’ Het blijkt een strottenhoofd. Van een mens. Reden voor de politie om onderzoek te doen.

OPNIEUW?

De veroordeling van Michael P. voor de verkrachting en het doden van Anne Faber eind september 2017, kan in stand blijven, maar toch zou de strafzaak opnieuw behandeld moeten worden omdat er discussie is over de hoogte van de straf.

GASEXPLOSIE

Een mooi nieuw rijtje huizen staat op de plek aan de Grote Fok op Urk waar vier jaar geleden een gasexplosie zo’n zelfde rijtje huizen verwoestte. Maar achter de voordeur bij Klaas (76) en Lummetje Weerstand (73) heerst nog regelmatig verdriet om de explosie die een gat in hun leven sloeg. Ze zullen er niet bij zijn als woensdag in Amsterdam de rechtszaak van start gaat tegen de gemeente Urk, netbeheerder Liander en aannemer Borger. Die zijn volgens justitie medeschuldig aan de verwoesting.

BOOS

Zakenman Arthur Eelsing uit Uddel heeft voetbaljournalisten Hugo Borst, Johan Derksen en Matty Verkamman op zijn dak. Eelsing verkoopt spullen uit een voetbalmuseum dat zij oprichtten. Wat ik doe mag, stelt Eelsing. Juridisch deskundigen betwijfelen dat. Is dit legaal?

DANS

Figureren in de videoclip van je grote idool is voor veel fans een surrealistische droom. Behalve dan voor Jody Noppert uit Kampen. In de nieuwe clip van Stuck With U danst ze enkele seconden vanuit haar rolstoel met haar moeder Erika. En dat hebben nu al meer dan 30 miljoen mensen over de hele wereld gezien.

CORONA-UPDATE

De nieuwsberichten over de coronacrisis volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: toch een eindmusical voor groep 8, sauna-eigenaar boos en medewerkers sociale werkvoorziening werken ook thuis.