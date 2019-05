Gemist? Lichaam gevonden bij IJssel in Brummen, Glennis Grace boos na afblazen festival in Dalfsen

Lichaam bij IJssel - Bij de IJssel tussen Brummen en Zutphen heeft de politie vanmiddag een lichaam gevonden. Het lichaam lag in het water, in de buurt van waar de auto van de vermiste Nico Nijman uit Zutphen afgelopen weekend werd gevonden. De Zutphenaar is sinds woensdag 24 april spoorloos.

Regenboogpad beklad - Grote verontwaardiging in Harderwijk vandaag. Op het regenboogzebrapad in de stad is een leus geklad, mogelijk als protest tegen de bedoeling van de oversteekplaats, het accepteren van een ieder, ongeacht geloof, ras en geaardheid.

Glennis is boos - Glennis Grace heeft op Instagram boos gereageerd op de ophef die ontstaan is nadat de organisator van het festival ‘Vier het Leven!’ in Dalfsen besloot haar optreden af te zeggen. Het boekingskantoor van de zangeres Glennis Grace is onaangenaam verrast door het afblazen van het festival.

Aanrander bestraft - Een jongen van 17 uit Lochem is veroordeeld voor het aanranden van een 66-jarige vrouw. De jongen krijgt 143 dagen jeugddetentie opgelegd waarvan 30 dagen voorwaardelijk. De rechter sprak de jongen vrij van poging tot verkrachting.

Inbraak Zwolle - Inbrekers Inbrekers hebben voor duizenden euro's aan telefoons en iPads buitgemaakt in Zwolle. Op camerabeelden is te zien hoe de daders het pand van het bedrijf Reparatievoortelefoons.nl binnendringen. De eigenaar van het bedrijf looft 2.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de daders. ‘Er staan unieke foto's op de apparaten.’

Dode man Lelystad - Een week lang lag een 72-jarige man dood in zijn woning in Lelystad. Slachtoffer van een misdrijf, zo vermoedt de politie. Maar niemand in de buurt die iets merkte. ‘Het lijkt wel of deze moord niet is gepleegd.’