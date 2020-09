Gemist? Liny leeft al 33 jaar met een donorhart en onderzoek familiedrama in Heerde nog volop bezig

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zondag 13 september.

KONINKLIJKE JACHT - Koning Willem-Alexander sluit dinsdag weer een groot deel van het Kroondomein bij Apeldoorn zodat hij ongestoord op jacht kan gaan. De sluiting is de Faunabescherming al jaren een doorn in het oog maar ze protesteren tevergeefs. Dit jaar hebben ze echter nieuwe munitie.

AAP NOOT MIES - Wie kent ze niet? De houten plankjes met aap, noot en mies, waar generaties mee hebben lezen en schrijven. De uit Deventer afkomstige plankjes hebben nu een bijzondere uitvoering. Pakweg 120 jaar later bedacht René Berends een actuele klankenplank, in Deventer dialect. ,,Straks weet niemand meer dat ‘getelink’ Dèventers is voor merel en ‘bulkwater’ bronwater met bubbels.”

FAMILIEDRAMA - Het onderzoek naar het familiedrama in Heerde is nog in volle gang. Gisterennacht werd in een rijtjeswoning het lichaam van een 66-jarige vrouw gevonden. Haar 45-jarige zoon is aangehouden. De woning is afgezet met zwarte schermen en linten en wordt 24 uur per dag door de politie bewaakt.

DONORHART - Liny van Offen (81) uit Heino leeft al 33 jaar met een donorhart. Het donorhart kreeg ze in Canada en komt van een 16-jarig meisje, dat door een auto-ongeluk omkwam. Sindsdien voelt ze intense dankbaarheid voor dat meisje, voor haar ouders die het hart van hun dochter ter beschikking stelden. ,,Het was het mooiste verjaardagscadeau dat ik me kon wensen.”

Premium-verhaal van de dag

Ze vertrokken in augustus naar Lesbos om zich in te zetten voor de vluchtelingen op Moira. Dikkie en Eric van Gijssel zitten nu noodgedwongen binnen. Na de grote brand op het vluchtelingenkamp is er op het eiland chaos uitgebroken. ,,We kunnen nog niet op pad, daarvoor is de de situatie nog te onveilig. Hopelijk kan het snel weer wel, maar het wordt echt van uur tot uur bekeken.”