Gemist? Maak kennis met virtuele agent Wout. En: Keolis wordt de elektrische busvervoerder vanaf 2020

Brand - Opnieuw was er vannacht brand in Deventer, ditmaal ging een personenauto aan de Longoliusstraat in vlammen op aan. Het is de vierde brand in nog geen week tijd.

Wout - Inwoners van Zwolle kunnen vanaf vandaag geluidsoverlast melden bij een chatrobot van de politie in plaats van de meldkamer te bellen. Het gaat om een proef tot eind november.

Liquidatiepoging - De 25-jarige man die zondagochtend werd geraakt tijdens een kogelregen in de Zwolse wijk Stadshagen, is zelf verdacht geweest in een reeks gewelddadige strafzaken. Die zaken draaiden om het dealen van cocaïne, autoheling en een schietpartij. Justitie zag hem ook als de man die zijn eigen zaak - lunchroom Da Vinci in Zwolle - brand stak, maar kon dat niet bewijzen.

Steekpartij - De persoon die gisteravond laat is neergestoken bij Sporthal Mheenpark in Apeldoorn is een 21-jarige man uit Eindhoven. De 21-jarige werd gisteravond laat op een parkeerplaats bij het sportpark neergestoken en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De mogelijke dader(s) gingen er vandoor.

Keolis - Keolis heeft de aanbesteding van het busvervoer in deze regio gewonnen. De vervoerder gaat straks rijden met ruim 300 elektrische bussen. Daarmee brengt Keolis de grootste elektrische vloot van Nederland op de weg. ,,Dit is duurzamer dan we gehoopt hadden.” De stinkende dieseldampen op busplatforms bij stations in Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Lelystad zijn straks verleden tijd. Vanaf 13 december 2020 rijden er vrijwel alleen nog schone en stille elektrische bussen door deze regio. Keolis – voorheen Syntus – heeft de concessie voor het busvervoer in IJssel-Vecht gewonnen.

Erik Droogh is weg als directeur van Leisurelands, maar niemand wil zeggen waarom

Wat is er aan de hand bij recreatiebedrijf Leisurelands, dat eigenaar is van terreinen zoals Strand Horst in Ermelo en Bussloo bij Apeldoorn? Directeur Erik Droogh blijkt vervangen. Opeens, na ruim 20 jaar aan het roer te hebben gestaan. Het waarom achter zijn vertrek is onduidelijk; betrokkenen trekken een rookgordijn op.