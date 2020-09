Gemist? Man zette eigen huis in brand uit wraak en Nunspeetse wethouder doet ‘Grapperhausje’

‘GRAPPERHAUSJE’ - Mark van de Bunte (30) kan minister Grapperhaus de hand geven (niet letterlijk...), want ook op zijn bruiloft zijn regels overtreden. Toen de Nunspeetse wethouder samen met zijn kersverse vrouw het gemeentehuis verliet, stonden meerdere toeschouwers schouder aan schouder. Dat maakte hij vandaag bekend op zijn weblog, nadat iemand had gedreigd foto’s van de bruiloft openbaar te maken.

MEER BESMETTINGEN - Over corona gesproken... Het aantal nieuwe besmettingen in Nederland is fors gestegen, zo bleek vanmiddag uit nieuwe cijfers van het RIVM. Ook in Oost-Nederland zijn meer mensen positief getest. Hoe is dat in jouw buurt? Kijk hier.

HUIS VERWOEST - Een felle brand heeft vanochtend een huis aan de Schuilenburg in Raalte onbewoonbaar gemaakt. Het vuur ontstond in de meterkast na een geknapte gasleiding. De bewoonster stond onder de douche en rook een brandlucht. Ze kon - samen met de huisdieren - op tijd naar buiten. ,,We wonen hier net drie jaar en ik kan wel zeggen dat het huis net af was’’, reageerde de eigenaar.

BRAND UIT WRAAK - Door naar een andere woningbrand in Raalte. Een 44-jarige man stak vorig jaar oktober het huis van hem en zijn vrouw in brand nadat zij de relatie had verbroken. Hij vulde twee jerrycans met diesel en appte een foto van het bonnetje naar zijn ex. ‘Dat durf je toch niet, je bluft’, reageerde ze. ,,Op dat moment knapte er iets in mij’’, zei de verdachte vandaag in de rechtbank.

SCOOTMOBIEL IN TWEEËN - In Deventer is vanochtend een bejaarde man in zijn scootmobiel aangereden door een bestelbusje. De bestuurder zag de man over het hoofd toen-ie achteruit reed. De scootmobiel brak doormidden, het slachtoffer raakte lichtgewond. De politie heeft hem naar huis gebracht.

Ook in Apeldoorn ging het vanochtend mis. Daar werd een scootmobiel aangereden door een auto. Het slachtoffer raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Premium-verhaal van de dag:

SNIJBRANDER - Afvalondernemer Albert T. (50) uit Rouveen is vandaag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar (waarvan 10 maanden voorwaardelijk) voor het toetakelen van een man met een snijbrander. Het incident gebeurde in december vorig jaar na een ruzie met Jan van Dijk, de eigenaar van een milieustraat in Meppel. T. was er niet welkom en probeerde met een snijbrander het hek te openen.

