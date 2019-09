Gemist? Metershoge vlammen verwoesten restaurant in Oene, politie beantwoordt vragen over misdrijf Ermelo

Restaurant in vlammen op - Restaurant De Rietstulp aan de Eperweg in Oene is afgelopen nacht volledig verloren gegaan na een grote brand. Het is de tweede keer in korte tijd dat het noodlot voor de eigenaren toeslaat; onlangs verloren ze ook al de 18-jarige medewerkster Loes. Twee mannen die boven het restaurant woonden zijn bovendien alles kwijt.

Redder Reza slaat toe - PEC Zwolle heeft vanmiddag gehakt gemaakt van RKC. In eigen huis wonnen de Zwollenaren overtuigend. De grote man? Reza Ghoochannejhad. Hij debuteerde en maakte in 35 minuten maar liefst vier goals.

Witgoedroof Wezep - Bij witgoedhandelaar Thijs Stoel aan de Rondweg in Wezep is in de nacht van zaterdag op zondag voor de tweede keer in een jaar tijd ingebroken. De daders konden via het achterpad ongestoord zo’n 45 wasmachines, wasdrogers en kookplaten buitmaken. De schade loopt in de duizenden euro’s.

Steekpartij in azc - In het asielzoekerscentrum (azc) in Hardenberg is vanmiddag een bewoner bij een steekpartij lichtgewond geraakt. De verdachte ging er eerst vandoor, maar werd enkele uren later op het azc-terrein aangehouden.

Antwoorden misdrijf Ermelo - De politie heeft gereageerd op de vele vragen uit de buurt in Ermelo waar afgelopen woensdag Anna Marie den Toom-Kamphuis om het leven werd gebracht. Na berichtgeving hierover door de Stentor heeft de politie zeven vragen met antwoorden online gezet. ‘We merken dat dit veel impact heeft.’

Premium-verhaal van de dag

Heerde geschokt - Het bizarre incident zaterdagavond midden in Heerde leidt tot ongeloof in de buurt. Nadat een auto in op de gevel van een woning reed en de politie drie vluchtende tieners arresteerde, bleek een vuurwapen te zijn verstopt in het toilet van een van de buurtbewoners. ‘Ik kan het haast niet geloven.’