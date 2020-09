Gemist? Mishandelde wordt verdachte, predikant heeft vier bijna-doodervaringen en ‘illegaal’ bruidspaar voor de rechter

1. Slachtoffer knokpartij Giethoorn nu zelf verdachte - Het ogenschijnlijke slachtoffer van een forse mishandeling tijdens een vechtpartij in Giethoorn, lijkt zelf niet vrijuit te gaan. De politie gaf tegenover de Stentor aan dat er meerdere slachtoffers waren in de ordinaire knokpartij waarover de middenstand in Giethoorn flink de pest in heeft.

2. Bruidspaar dat illegaal feestvierde in natuurgebied voor de rechter - Wie ook flink de pest in heeft, is het bruidspaar uit Zwolle dat vorig jaar een illegaal trouwfeest hield in een natuurgebied. De provincie stelde dat de bruidegom als eigenaar van een beveiligingsbedrijf en de ceremoniemeester als eigenaar van een evenementenbureau hadden moeten weten dat ze de natuurbeschermingswet overtraden. Vindt ook het Openbaar Ministerie die daarnaast een overtreding van het Vuurwerkbesluit constateerde. De betrokkenen zullen zich daarover voor de rechter moeten verantwoorden.

Volledig scherm Een stel uit Zwolle vierde vorig jaar juni uitbundig (maar illegaal) hun bruiloft middenin een beschermd natuurgebied bij Zwolle. © Foto Freddy Schinkel

3. Schrijfster uit Gorssel schrijft 80 (!) kinderboeken - Evelien van Dort brengt medio oktober haar tachtigste kinderboek uit. Aangezien de schrijfster uit Gorssel pas 59 jaar oud is, zal ze het ook het honderdste kinderboek wel halen. Aan de schrijfster zelf, ligt het niet. ,,Er zitten voortdurend verhalen in mijn hoofd. Het ontbreekt mij in elk geval nooit aan inspiratie, ik zit nog wel wat ochtenden aan mijn laptop.’’

Volledig scherm Schrijfster Evelien van Dort. © Ronald Hissink

4. ‘Vader en zoon uit Apeldoorn dreigden tong af te snijden van volkszanger Frank van Etten’ - Deze minder kindvriendelijke beschuldiging komt uit de mond van het Openbaar Ministerie. De vader is de 55-jarige Gerard van H. en de zoon heet Ronnie (28). Beide zijn afkomstig uit Apeldoorn. Het OM eiste voor de rechter een celstraf van drie jaar omdat zij bewezen achtte dat het duo hun plaatsgenoot en volkszanger Frank van Etten hebben afgeperst en bedreigd.

Volledig scherm De (bijna altijd) goedlachse volkszanger Frank van Etten uit Apeldoorn. © Rob Voss

5. Predikant uit Kampen brengt boek uit over bijna-doodervaringen - Over bijna-doodervaringen gesproken: Rinus van Warven uit Kampen is predikant, journalist én uitgever. Hij heeft in zijn 64-jarige leven vier bijna-doodervaringen meegemaakt en bracht daarover een boek uit. ,,In de ambulance kreeg ik morfine toegediend. Daarna trad de kalmte in, ik trad uit. Zag mezelf liggen. Mijn leven trok aan mij voorbij, er was een fel, wit licht en ik wist: als ik in die andere dimensie beland, kom ik niet meer terug, maar ik wilde er naartoe. Een stem stuurde mij terug en ik belandde weer in mijn lichaam.’’ Een officiële boekpresentatie zat er overigens niet in. ,,Ik heb vier bijna-doodervaringen gehad, dat is genoeg, ik ben blij dat ik nog leef.’’

Volledig scherm Rinus van Warven. © Pim Ras Fotografie