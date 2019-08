Gemist? N50 dicht op ‘zwarte zondag’ vanwege triathlon, celstraf voor topman Biodiesel Kampen

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws vandaag te volgen? Dit is het nieuws van donderdag 22 augustus.

N50 dicht - De N50 is aanstaande zondag afgesloten voor verkeer. Tussen Ens en Emmeloord verandert de autoweg in een fietsparcours voor de Triathlon Noordoostpolder. En dat op ‘zwarte zondag’ van Oost-Nederland. Uniek, want dat gebeurde niet eerder.

Fraude met biodiesel - Eigenaar Cees B. (51) van Biodiesel Kampen is veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf waarvan 10 voorwaardelijk, wegens valsheid in geschrifte en witwassen. Zijn vrouw Janine B. (47) kreeg een werkstraf van 240 uur voor fraude en witwassen. Biodiesels financieel directeur Jan de M. (54) uit Kampen werd vrijgesproken en boekhouder Edwin K.S. (52) uit Wijhe kreeg een taakstraf van 160 uur.

Aangifte na rellen - Freddy Eikelboom, voorzitter van de supportersclub van PEC Zwolle, heeft aangifte gedaan tegen de politie Arnhem. Een confrontatie met de politie tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse is de aanleiding. PEC Zwolle heeft inmiddels een mail gestuurd naar al haar supporters die afreisden naar Arnhem.

Scoutingleider voor rechter - Een voormalige jeugdleider van een scoutinggroep in Kampen zou op een zomerkamp in Dronten een 10-jarige jongen hebben aangerand. P. H. (40) uit Zwolle hoorde hiervoor voor de rechtbank in Zwolle 270 dagen gevangenisstraf tegen zich eisen.

Brand Beekbergen - In het centrum van Beekbergen is vanavond een grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in het pand van het Leger des Heils. Volgens de brandweer zijn nog zeker twee personen vermist.

Premium-verhaal van de dag

Anoniem sterven - Muzikant André Groote (74) uit Nieuwleusen werd alleen in het bijzijn van de uitvaart-ondernemer begraven. Hij vroeg vrienden en familie niet op zijn uitvaart te komen en zijn overlijden geheim te houden. Maar kun je in tijden van sociale media wel sterven in anonimiteit?