Gemist? Nieuwe Stint mag nog niet de weg op, Sanne Hans stopt met Bierpop

Stint vertraagd - De vernieuwde Stint mag voorlopig niet de weg op. De nieuwe versie van de in Putten geproduceerde elektrische bolderkar heeft nog geen goedkeuring van de RDW en het ministerie, melden beide instanties aan de Stentor. Het streven om de Stint bij aanvang van het nieuwe schooljaar weer in gebruik te nemen is mislukt.

Bierpop stopt - Sanne Hans stopt met Bierpop. Het festival van de 34-jarige zangeres, beter bekend onder haar artiestennaam Miss Montreal, verhuisde vorig jaar van Hardenberg naar Zwolle. Bierpop krijgt dit jaar echter geen vervolg in de IJsselhallen omdat ze te druk is met ander werk, maar keert in de toekomst mogelijk terug.

Adri op tv - Een gewapende bende in Nairobi schoot meerdere kogels in zijn lijf. Sindsdien is Adri de Visser uit Harderwijk grotendeels verlamd. Op 7 oktober staat hij samen met zijn vrouw Regine in de schijnwerpers van het nieuwe televisieprogramma ‘Zorg uit handen’ van Omroep Max. Olcay Gulsen is zijn verzorgster. ,,De volgende keer mag Eva Jinek komen.’’

Jolink zegt ‘sorry’ - Oeps. Bennie Jolink, boegbeeld van de band Normaal, was iets te enthousiast met de aankondiging dat Normaal in 2020 tijdens Hemelvaart weer in Lochem gaat optreden. De benodigde vergunningen zijn nog helemaal niet rond. De zanger zegt ‘sorry’.

Woede om column - Ria Kragt uit Luttelgeest ligt na het verschijnen van haar meest recente column in huis-aan-huisblad De Noordoostpolder flink onder vuur. Kragt linkte daarin namelijk de afkorting LHBTI aan seks met kinderen en dieren.

