Gemist? Nijpend tekort aan beton en ziekenhuis weert Achmea-klanten

Verdachte doodsteken Sabir in Emmeloord ‘ontoereke­nings­vat­baar’, vindt advocaat

2 november Idriz M. (36) uit Emmeloord was ontoerekeningsvatbaar toen hij in mei een 24-jarige plaatsgenoot doodde op straat. Dat zegt zijn advocaat Jos Rijser. ,,De vraag is niet of hij schuldig is, maar wat er met hem moet gebeuren.’’