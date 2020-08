Gemist? Noodweer op de Veluwe en negatieve coronatesten in Deventer

Noodweer Veluwe - Zware regen- en onweersbuien trokken vanavond over de Veluwe. Vooral de regio Apeldoorn kreeg de volle laag, het water kwam met bakken uit de lucht. In Radio Kootwijk liepen tuinen vol water en dreigde het water ook woningen in te lopen. De gealarmeerde brandweer deed er alles aan om dat te voorkomen.

Tapbier vloeit weer in tijdelijke Tagrijn in Zwolle - De Tagrijn is sinds dit weekend weer open. Of althans: vanuit het pand ernaast kan eigenaar Fedde Bakker met z’n mannen weer drankjes serveren. Niet ideaal, maar toch erg fijn. Ook omdat het terras alweer vol zit. ,,Al was het alleen maar om Fedde te steunen.’’

Ongeluk bij een ongeluk in Wezep - Ineens ging de autodeur open; een net op dat moment passerende wielrenner kwam hard ten val en raakte gewond. Kort daarna gebeurde nog een ongeluk op de Stationsweg in Wezep.

Petitie voor veiligere N50 - De N50 moet veiliger, en wel het liefst morgen nog. Dat is de boodschap van een petitie, deze zondag gestart door de voltallige gemeenteraad van de Noordoostpolder. ,,Je kan ook niets doen, maar dan verandert er sowieso niks.’’

Negatieve coronatest - Café De Bisschop in het centrum van Deventer sloot donderdag de deuren vanwege het coronavirus. Medewerkers van de kroeg kwamen in contact met coronapatiënten. De uitslag is binnen: ,,Iedereen testte negatief dus we kunnen vanavond nog open.”

Premium verhaal van de dag

De angst van elke vissersvrouw werd voor Maria uit Urk waarheid - Heel Nederland leeft mee met de familie van de twee Urker garnalenvissers wanneer hun kotter ‘Lummetje’ op 28 november 2019 van de radar raakt. Maria Foppen (38) probeert met haar kinderen Elisabeth (16), Johannes (12) en Mary-Louize (7) en een heel vissersdorp dat om hen heen staat, te leren leven met het verlies van haar Jochem Foppen (41).