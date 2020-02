Gemist? Ommen lacht om denigrerende uitspraak RTL- verslaggever en het meest besproken paaltje van Deventer

Een denigrerende uitspraak van RTL Nieuws-verslaggever Erik Mouthaan leidde afgelopen week tot ironische reacties. In een item over de Amerikaanse politiek gaf hij aan dat presidentskandidaat Pete Buttigieg uit een nietszeggend klein stadje dat te vergelijken is met Ommen afkomstig is. De inwoners van Ommen wisten wel raad met de denigrerende uitspraak . Dit verhaal was één van de opmerkelijkste verhalen van afgelopen week. Een overzicht van nog meer verhalen die het teruglezen waard zijn:

Parkeerellende - Freddy is helemaal klaar met de parkeerellende voor zijn huis in Deventer. Zijn auto liep al meermaals schade op en dus plaatste de Deventenaar een paaltje in de straat, tot ongenoegen van de gemeente.

Primera - Een doodgewonde vestiging van de Primera in Elburg wordt in verband gebracht met drugshandel. De burgemeester sloot deze week het pand voor de komende twee maanden. Criminoloog Henk Ferwerda is niet verbaasd over de sluiting: ,,Georganiseerde criminaliteit zit om de hoek. Ook in Elburg.’’

Heldenactie - Trucker Christiaan was deze week een uurtje later op zijn werk. Hij hielp mee tijdens reddingsactie na een ernstig ongeluk in Wezep. De chauffeur werd overspoeld met positieve reacties. Ook de brandweer is lovend over zijn optreden: ,, Liever dit dan dat ze met mobieltjes het ongeluk gaan staan filmen.”

Meiland - De flamboyante familie Meiland gaat in het Gelderse Hengelo wonen. De lokale slijterij hoopt de familie, bekend van het televisieprogramma Chateau Meiland, vaak te zien, maar de voorraad wijn zal vanwege de komst van de familie niet worden uitgebreid. Lokale wijnkenners hopen dat de familie onderdeel worden van de samenleving.

Bankstel - Een dumping in de natuur komt met enige regelmaat voor en vaak komen de daders ermee weg. Bij een gedumpt bankstel in de bossen bij Putten liep het anders af. Door een alerte getuige kon een man uit Alkmaar worden opgepakt.