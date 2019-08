Gemist? Omstreden megastal in Mariënheem te koop gezet en wakeboarders scheuren door de grachten van Giethoorn

Megastal te koop - De omstreden varkensbaron Adriaan Straathof heeft zijn boerderij in Mariënheem te koop gezet. Voor 2,5 miljoen euro wil de varkenshouder het perceel van de hand doen waar hij plannen had voor een megastal met 11.488 dieren. Tegen de uitbreiding was veel verzet. Straathof geldt als één van de grootste en meest omstreden varkenshouders van Europa. Jarenlang is verzet geboden tegen de uitbreiding van het bedrijf aan de Nijverdalseweg.

Wakeboarden - Een iconisch waterplek en een vette wakeboardspot waar je moet zijn geweest. Ze zijn best wat gewend in Giethoorn maar de spectaculaire wakeboardritten door hun grachten, maakten dinsdag veel Gieters toch wel heel nieuwsgierig. Ook de rondvaartboten met vooral Aziatische toeristen wisten niet wat ze zagen. Giethoorn is ontdekt door nationale en internationale wakeboarders. Na de Leliegracht in Amsterdam, Rotterdamse haven zijn de grachten van Giethoorn onveilig gemaakt.

Inwoners en toeristen van waterdorp Giethoorn hoeven niet bang te zijn dat ze vanaf nu om de haverklap uit hun bootje worden geslingerd door passerende wakeboarders zoals er dinsdag een aantal door de gracht racete. De gemeente verwacht niet dat er meer verzoeken binnen zullen komen.

Zomer dit weekend - Voor de derde keer deze zomer is kans op een regionale hittegolf. Vanaf morgen komt de temperatuur in een deel van Oost-Nederland dagelijks boven de 25 graden uit. Van zaterdag tot en met maandag kan het in het oosten 30 graden of meer worden. De kans op een regionale hittegolf is momenteel 60 procent.

Geen internet in Deventer - Een groot deel van de bewoners van de Keizer Karelflat in de Deventer woonwijk Keizerslanden zit met de handen in het haar: er is geen verbinding met het internet. Al enkele dagen niet. Waarschijnlijk door toedoen van een graafmachine, die een glasvezelverbinding met de flat zou hebben geraakt.

Agressieve roofvogel - De overlast door een agressieve roofvogel aan de Bovenheigraaf in Oldebroek lijkt voorbij. Het beest stortte zich begin deze zomer op passerende hardlopers, fietsers en zelfs voorbijrijdende auto’s. De gemeente plaatste daarop verkeersborden om weggebruikers te waarschuwen.

