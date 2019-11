Gemist? Patiënt steekt medewerker kliniek in Balkbrug, Apeldoorn wordt onneembare vesting voor Sint

Beveiliging Sinterklaas - Wordt het zaterdag nog wel gezellig bij de landelijke intocht van Sinterklaas? Dat is een vraag die in Apeldoorn veel wordt gesteld. ,,We doen er alles aan om er een groot feest van te maken’’, bezweert de gemeente. Ondertussen verandert de stad met roadblocks en beveiligers in een soort Fort Knox.

Patiënt steekt medewerker - Twee medewerkers van psychiatrische kliniek Veldzicht in Balkbrug zijn vanochtend gewond geraakt bij een steekpartij. Een gedetineerde ging een medewerkster te lijf met een zelfgemaakt steekwapen.

FIOD-invallen Genemuiden - De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag invallen gedaan bij tenminste twee tapijtbedrijven in Genemuiden. De eigenaren van die bedrijven zijn momenteel verwikkeld in een rechtszaak met het Genemuider installatiebedrijf Breman vanwege spookfacturen. Bij de inval zouden luxe auto's in beslag zijn genomen.

Bomenkap blijft uit - De massale bomenkap langs de A28 op de Noord-Veluwe gaat voorlopig niet door. Betrokkenen zijn het oneens over de omvang van de ingreep. Het gevolg is dat de middenberm grotendeels ongemoeid blijft en dat naaldbomen aan de zijkant voorlopig blijven staan in een strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang.

Chinees overvallen - Een Chinees-Indisch restaurant in Dedemsvaart is vanavond overvallen. De politie is een klopjacht gestart om de dader op te sporen.

Politie door rood - Agenten in politieauto's. Ze rijden met enige regelmaat door rood. Ook zonder zwaailicht of sirene. Hoezo mag dat? De Stentor stapte in bij een rijvaardigheids-training van de politie in Zutphen. Op de achterbank in de auto, terwijl de agent de kunst van veilig hardrijden verfijnt.